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Представители 36 национальностей поучаствовали в праздничном шествии по центру Гродно

01.06.2018 21:48 — Новости регионов | БелТА  
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Представители 36 национальностей поучаствовали в праздничном шествии по центру Гродно

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Представители 36 национальностей, проживающих в Беларуси, прошли шествием по центру Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционным театрализованным шествием в Гродно открылся XII Республиканский фестиваль национальных культур. Многонациональная колона прошла от площади Ленина до площади Советской. Шествие - одно из самых ярких событий праздника. Оно всегда собирает большое количество зрителей. В нем были как традиционные участники, так и "новички" - например, кубинцы, китайцы, тамилы - народность из Южной Азии. Также после долгого перерыва в фестивале приняли участие латыши и болгары.

Шествие демонстрирует одновременно разнообразие и единство, согласие проживающих в Беларуси народов. Во главе праздничной колоны пронесли символическую фигуру аиста, перья в крыльях которого были украшены национальными орнаментами. В этом году основной тематикой шествия были национальные забавы. Зрители услышали народные песни, увидели танцы, а также театрализованные мини-представления.

Продолжился первый день фестиваля церемонией открытия на сцене на площади Советской. Заместитель премьер-министра Василий Жарко отметил, что фестиваль стал знаковым событием в культурной жизни страны, заслужил любовь участников и зрителей. "В Беларуси проживают представители более 140 национальностей. В стране проводится целенаправленная политика по созданию необходимых условий для свободного развития национальных общностей, сохранению их культур и языка. Гражданский мир и согласие - это основа государственной политики", - подчеркнул вице-премьер. Фестиваль национальных культур, по его словам, тому подтверждение.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов отметил, что фестиваль является хорошей возможностью для всех познакомиться с многогранной культурой национальностей, проживающих в Беларуси.

Сразу после церемонии открытия на сцене начался гала-концерт мастеров искусств с участием профессиональных эстрадных артистов и представителей национальных диаспор. Также в вечерней программе фейерверк и концерт ансамбля "Песняры". Насыщенной обещает быть и ночная программа. Например, во дворе кинотеатра "Красная Звезда" пройдут показы национальных кинофильмов под открытым небом. А в во дворе Нового Замка каждые 15 минут будет проводится необычное 3D-mapping шоу, посвященное фестивалю.

Фестиваль национальных культур позиционируется как праздник для прогулок, поэтому весь второй день форума будет посвящен путешествиям по национальным подворьям. В центре Гродно разместятся 19 подворий, два из которых будут многонациональными, названы они символически - "Запад" и "Восток". Гуляния здесь будут продолжаться в течение всего дня.

Завершится второй день праздника яркими концертными программами с участием звезд белорусской и российской эстрады. В частности, на сцене на площади Советской выступит группа "Банд'Эрос". Также на субботу запланирован товарищеский футбольный матч команды председателя Гродненского горисполкома и сборной представителей дипломатических миссий.

Впервые фестиваль выйдет за пределы города. Третий праздничный день 3 июня примет Августовский канал.

Фестиваль национальных культур впервые состоялся в Беларуси в 1996 году и проводится каждые два года. Он стартует в районах, проходят областные конкурсы, столицей праздника по традиции является Гродно.-0-

Фото Леонида Щеглова.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Представители 36 национальностей, проживающих в Беларуси, прошли шествием по центру Гродно, передает корреспондент БЕЛТА. Традиционным...
 
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