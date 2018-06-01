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Движение транспорта в выходные запрещено на участке ул. Ульяновской в Минске
02.06.2018 09:23 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта по ул.Ульяновской от ул.Ленина до ул.Белорусской в обоих направлениях в Минске в выходные временно запрещено, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
До 24.00 3 июня на данном участке будут укладывать асфальт. Работы проводятся в рамках реконструкции трамвайного пути по ул. Первомайской и ул. Ульяновской от ул. Захарова до ул. Бобруйской.-0-
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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта по ул.Ульяновской от ул.Ленина до ул.Белорусской в обоих направлениях в Минске в выходные временно...
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