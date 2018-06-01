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Первые элементы проекта "СимбиоСити" будут реализованы в Бресте в 2019 году - Худык

02.06.2018 14:53 — Новости регионов | БелТА  
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Первые элементы проекта "СимбиоСити" будут реализованы в Бресте в 2019 году - Худык
Андрей Худык. Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал в интервью газете "Рэспублiка" о реализации проекта "СимбиоСити" в Бресте, сообщает БЕЛТА.

"Одной из наших первых ласточек в создании симбиосити станет Брест. Это, к слову, крупный проект в стране по развитию зеленой экономики. Часть его элементов заработает уже к тысячелетию города, в 2019 году", - отметил министр.

Андрей Худык рассказал, что первым мероприятием по преображению Бреста станет реконструкция очистных сооружений и водостоков. "Это головная боль городской администрации на протяжении многих последних лет. Второе мероприятие в списке - зеленое градостроительство. Специалисты Минприроды создают зеленую карту Бреста, где обозначат так называемые горячие точки. То есть места расположения промышленных объектов и наибольшей концентрации автомобильного транспорта. Например, если в одном районе многотысячные предприятия работают в одном графике, в час пик это неудобство для людей, плюс увеличенные выбросы. В будущем система урегулирует эти вопросы, подскажет проблемные точки. Собственно, в устойчивом городском планировании и есть суть городов нового типа", - подчеркнул он.

По мнению министра, интерес к таким проектам в стране есть. "Но пока и много вопросов. В первую очередь - это технологии, которые мы можем использовать. Нельзя взять и полностью скопировать, скажем, тот же шведский опыт. Это другие менталитет, культура. Нужно произвести свой продукт. Второй вопрос - это финансы. Конечно, мы не используем в полной мере средства инновационных, инвестиционных фондов на цели, которые перед нами стоят. А ведь это тот резерв, который можно было бы задействовать, в том числе под проекты зеленой экономики. Нужно подумать также над тем, как активнее использовать средства международной помощи. Чтобы реализовывать такие пилотные проекты, на которых вся страна могла бы учиться не хуже, чем в лучших зарубежных центрах", - резюмировал он.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал в интервью газете "Рэспублiка" о реализации проекта...
 
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