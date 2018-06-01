2 июня в Национальной библиотеке Беларуси можно было проверить грамотность и знание белорусского языка, написав диктант. В этом году текст диктанта был посвящен 400-летию первого белорусского букваря - озвучила на всю страну Руся, певица, актриса белорусского дубляжа, тренер по технике речи. Работы участников, собравшихся в Национальной библиотеке, проверят профессиональные филологи, после чего отличники будут награждены специальными призами.

Фото Андрея Покумейко



