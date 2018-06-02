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Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 5-7 июня

03.06.2018 11:21 — Новости регионов | БелТА  
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 5, 6 и 7 июня, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 5 июня в отделе обслуживания граждан №2 (просп. Любимова, 14) управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Свои предложения презентуют ООО "Новобрас" (занимается производством полуфабрикатов из мяса говядины и свинины) и ООО "Формула пиццы" (имеет сеть кафе быстрого обслуживания).

Вторая мини-ярмарка пройдет 6 июня в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) при участии представителей ООО "Новобрас", ООО "Кубелец" (производство мясной продукции) и ОАО "Персонал Партнер" (предложит вакансии складских работников).

Завершит недельную программу акций по трудоустройству мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Со своими вакансиями соискателей ознакомят представители ООО "Новобрас", а также ОАО "Комплект" (переработка, складирование и продажа стройматериалов).

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.

В предыдущем месяце еженедельно организовывались мини-ярмарки вакансий с большим количеством заинтересованных участников. Так, на прошлой неделе на мероприятиях свои предложения презентовали девять предприятий и организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 5, 6 и 7 июня, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. ...
 
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