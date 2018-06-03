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Движение на части пр.Машерова будет временно ограничено из-за подготовки ко Дню Независимости

04.06.2018 09:53 — Новости регионов | БелТА  
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Движение на части пр.Машерова будет временно ограничено из-за подготовки ко Дню Независимости
Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части пр.Машерова в Минске будут временно ограничивать из-за подготовки ко Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение транспортных средств, в том числе и общественного транспорта, по пр.Машерова на участке от ул.Даумана до пр.Победителей с 21.00 до 23.00 ограничат 4, 7, 11, 14, 18, 21 и 25 июня. Сделано это будет в связи с проведением подготовительных мероприятий ко Дню Независимости - тренировок сводной роты почетного караула.

Также 5 июня с 05.30 до 05.50 будет ограничено движение по внутреннему кольцу МКАД на отрезке от ул.Скорины до ул. Байкальской, а 7 июня с 20.00 до 20.30 движение ограничат по внешнему кольцу МКАД от ул. Байкальской до ул.Скорины.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части пр.Машерова в Минске будут временно ограничивать из-за подготовки ко Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД...
 
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