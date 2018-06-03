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Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня
04.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня.
Подробности читайте в районной газете «Народны голас».
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> Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня. Подробности читайте в районной газете «Народны голас».
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