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Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

04.06.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня.

Подробности читайте в районной газете «Народны голас».

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня

 
 
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> Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» прошла в Ельске 1 июня. Подробности читайте в районной газете «Народны голас».
 
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