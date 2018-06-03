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400 кг сена украли с поля сельхозпредприятия «Ельское Полесье»
04.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Сотрудники Ельского РОВД на прошлой неделе выявили факт хищения сена с поля ГП «Ельское Полесье».
Желающими поживиться за счет сельхозпредприятия оказались жители деревни Кочищи.
В отношении похитителей составлен административный протокол по статье 10.5 части 1 Кодекса об административных правонарушениях, пояснил начальник Ельского РОВД Глеб Яцухно.
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> Сотрудники Ельского РОВД на прошлой неделе выявили факт хищения сена с поля ГП «Ельское Полесье». Желающими поживиться за счет сельхозпредприятия оказались...
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