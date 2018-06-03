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С фермы в д. Движки сельхозпредприятия «Ельск» похищено 2 мешка комбикорма
04.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Два мешка комбикорма похитил с молочнотоварной фермы Движки КСУП «Ельск» неработающий гражданин Л.
Как сообщили сотрудники Ельского РОВД, комбикорм общим весом 67 кг возвращен на МТФ. В отношении гражданина Л. составлен административный протокол.
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> Два мешка комбикорма похитил с молочнотоварной фермы Движки КСУП «Ельск» неработающий гражданин Л. Как сообщили сотрудники Ельского РОВД, комбикорм общим...
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