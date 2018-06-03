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В Заширье Ельского района найден труп молодого мужчины
04.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Как сообщили сотрудники Ельского РОВД, в Заширье 3 июня обнаружен труп гражданина Б., работника КСУП «Совхоз «Коммунист», с видимыми телесными повреждениями в области головы, ссадинами, переломом носа, челюсти и др. По предварительной версии, телесные повреждения нанесены гражданином Ш., также работающим в местном сельхозпредприятии.
В настоящее время материалы проверки ЧП переданы в Ельский РОСК.
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> Как сообщили сотрудники Ельского РОВД, в Заширье 3 июня обнаружен труп гражданина Б., работника КСУП «Совхоз «Коммунист», с видимыми телесными...
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