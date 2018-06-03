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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЖЭУ Минска 6 июня проведут День открытых дверей, сообщили БЕЛТА в государственном объединении "Минское городское жилищное хозяйство".

В мероприятиях, которые пройдут с 16.00 до 20.00, примут участие специалисты коммунальных служб и расчетно-справочных центров города.

Жители столицы получат разъяснения по вопросам технического содержания и эксплуатации жилищного фонда, капитального ремонта, благоустройства и содержания дворовых территорий, порядка проведения капитального ремонта в жилом доме, ремонта мест общего пользования. Будут представлены поадресные программы на 2018 год по капитальному, текущему ремонту, благоустройству дворов, перечень оказываемых платных бытовых и иных услуг. В числе предлагаемых к обсуждению тем - закрепление рабочих по комплексному обслуживанию зданий (сооружений), начисления на техническое обслуживание жилых домов.

На встречах можно оставить свои предложения по совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяйства города, ознакомиться с деятельностью органов территориального общественного самоуправления. Запланировано проведение круглых столов, обучающих лекций с участием представителей службы заказчика, администраций районов города, ГП ЖЭУ, расчетно-справочных центров, КОТОС, старших по дому (подъезду).-0-