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ЖЭУ Минска 6 июня проведут День открытых дверей
04.06.2018 15:12 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЖЭУ Минска 6 июня проведут День открытых дверей, сообщили БЕЛТА в государственном объединении "Минское городское жилищное хозяйство".
В мероприятиях, которые пройдут с 16.00 до 20.00, примут участие специалисты коммунальных служб и расчетно-справочных центров города.
Жители столицы получат разъяснения по вопросам технического содержания и эксплуатации жилищного фонда, капитального ремонта, благоустройства и содержания дворовых территорий, порядка проведения капитального ремонта в жилом доме, ремонта мест общего пользования. Будут представлены поадресные программы на 2018 год по капитальному, текущему ремонту, благоустройству дворов, перечень оказываемых платных бытовых и иных услуг. В числе предлагаемых к обсуждению тем - закрепление рабочих по комплексному обслуживанию зданий (сооружений), начисления на техническое обслуживание жилых домов.
На встречах можно оставить свои предложения по совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяйства города, ознакомиться с деятельностью органов территориального общественного самоуправления. Запланировано проведение круглых столов, обучающих лекций с участием представителей службы заказчика, администраций районов города, ГП ЖЭУ, расчетно-справочных центров, КОТОС, старших по дому (подъезду).-0-
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЖЭУ Минска 6 июня проведут День открытых дверей, сообщили БЕЛТА в государственном объединении "Минское городское жилищное хозяйство". В...
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