ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЖЭУ Минска 6 июня проведут День открытых дверей

04.06.2018 15:12 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
ЖЭУ Минска 6 июня проведут День открытых дверей
Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЖЭУ Минска 6 июня проведут День открытых дверей, сообщили БЕЛТА в государственном объединении "Минское городское жилищное хозяйство".

В мероприятиях, которые пройдут с 16.00 до 20.00, примут участие специалисты коммунальных служб и расчетно-справочных центров города.

Жители столицы получат разъяснения по вопросам технического содержания и эксплуатации жилищного фонда, капитального ремонта, благоустройства и содержания дворовых территорий, порядка проведения капитального ремонта в жилом доме, ремонта мест общего пользования. Будут представлены поадресные программы на 2018 год по капитальному, текущему ремонту, благоустройству дворов, перечень оказываемых платных бытовых и иных услуг. В числе предлагаемых к обсуждению тем - закрепление рабочих по комплексному обслуживанию зданий (сооружений), начисления на техническое обслуживание жилых домов.

На встречах можно оставить свои предложения по совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяйства города, ознакомиться с деятельностью органов территориального общественного самоуправления. Запланировано проведение круглых столов, обучающих лекций с участием представителей службы заказчика, администраций районов города, ГП ЖЭУ, расчетно-справочных центров, КОТОС, старших по дому (подъезду).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЖЭУ Минска 6 июня проведут День открытых дверей, сообщили БЕЛТА в государственном объединении "Минское городское жилищное хозяйство". В...
 
Новости дня
Новости регионов
 
400 кг сена украли с поля сельхозпредприятия «Ельское Полесье»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика