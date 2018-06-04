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В Ельском районе проходит акция «Каникулы без дыма и огня»
05.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Акция «Каникулы без дыма и огня» пройдет в Ельском района в период летних каникул, в июне-августе 2018 года.
-В каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах, поясняет инспектор Ельского РОЧС Дмитрий Захаров. — С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, профилактики ДТП и проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня».
Акция будет проходить в пришкольных и летних оздоровительных лагерях в период каникул, а также в учреждениях дошкольного образования.
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> Акция «Каникулы без дыма и огня» пройдет в Ельском района в период летних каникул, в июне-августе 2018 года. -В каникулярный период значительно возрастает риск...
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