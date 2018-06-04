 В Ельском районе проходит акция «Каникулы без дыма и огня»

Акция «Каникулы без дыма и огня» пройдет в Ельском района в период летних каникул, в июне-августе 2018 года.





-В каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах, поясняет инспектор Ельского РОЧС Дмитрий Захаров. — С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, профилактики ДТП и проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня».

Акция будет проходить в пришкольных и летних оздоровительных лагерях в период каникул, а также в учреждениях дошкольного образования.