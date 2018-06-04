ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С начала года в Ельском районе произошло 5 пожаров

05.06.2018 — Новости регионов | Народны голас  
Размер текста:
A
A
A
>

C начала 2018 года на территории Ельского района произошло 5 пожаров (4 пожара в 2017 году, гибели не допущено), сообщили сотрудники Ельского РОЧС.

С начала года в Ельском районе произошло 5 пожаров

Среди причин возникновения пожаров в 2018 году —  нарушение правил эксплуатации печного отопления, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

По данным Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь, за прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрирован 1 пожар, на котором повреждено 1 строение. При ликвидации последствий ДТП спасен 1 человек. Зарегистрированы 2 лесных пожара на общей площади 0,95 га и 2 пожара травы и кустарника на общей площади 0,5 га. На оказание технической помощи спасатели выезжали 11 раз.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> C начала 2018 года на территории Ельского района произошло 5 пожаров (4 пожара в 2017 году, гибели не допущено), сообщили сотрудники Ельского РОЧС. Среди причин...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Температурный рекорд 1913 года побит в Минске 4 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика