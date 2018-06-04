С начала года в Ельском районе произошло 5 пожаров

C начала 2018 года на территории Ельского района произошло 5 пожаров (4 пожара в 2017 году, гибели не допущено), сообщили сотрудники Ельского РОЧС.

Среди причин возникновения пожаров в 2018 году — нарушение правил эксплуатации печного отопления, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

По данным Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь, за прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрирован 1 пожар, на котором повреждено 1 строение. При ликвидации последствий ДТП спасен 1 человек. Зарегистрированы 2 лесных пожара на общей площади 0,95 га и 2 пожара травы и кустарника на общей площади 0,5 га. На оказание технической помощи спасатели выезжали 11 раз.