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В Ельском районе введен запрет на посещение лесов
05.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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В Беларуси массово закрываются леса для посещения из-за угрозы пожаров.
По данным
Решение о запрете на посещение лесов принимают местные органы власти при угрозе возникновения лесных пожаров.
В первую очередь основанием является погода: температура, отсутствие осадков, ветра и т. д.
Ограничительные меры вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды: жаркая, сухая погода, нет осадков, и пожар может возникнуть от малейшей искры.
Вводится полный отказ от посещения лесов гражданами, в том числе для прогулок, отдыха на природе, а также въезд транспорта, за исключением служебного.
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> В Беларуси массово закрываются леса для посещения из-за угрозы пожаров. По данным Министерства лесного хозяйства, сейчас ограничительные меры введены более...
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