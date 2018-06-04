В Ельском районе введен запрет на посещение лесов

В Беларуси массово закрываются леса для посещения из-за угрозы пожаров.

По данным Министерства лесного хозяйства , сейчас ограничительные меры введены более чем в 50 районах Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей. Ельский район — в том числе.

Решение о запрете на посещение лесов принимают местные органы власти при угрозе возникновения лесных пожаров.

В первую очередь основанием является погода: температура, отсутствие осадков, ветра и т. д.

Ограничительные меры вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды: жаркая, сухая погода, нет осадков, и пожар может возникнуть от малейшей искры.

Вводится полный отказ от посещения лесов гражданами, в том числе для прогулок, отдыха на природе, а также въезд транспорта, за исключением служебного.