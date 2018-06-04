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Ельские милиционеры усмиряют семейных скандалистов

05.06.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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В Ельском районе с 4 по 10 июня 2018 года проводится комплекс мероприятий по профилактике асоциального поведения граждан в сфере семейно-бытовых отношений.

В Ельском РОВД отметили, что за пять месяцев 2018 года в Ельский РОВД поступило 55 сообщений и заявлений о семейных скандалах. За совершение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений к административной ответственности привлечено 23 гражданина, из которых 7 повторно.

-В отношении 7 граждан применено защитное предписание с обязательным требованием прекратить общение с пострадавшими от семейного насилия родственниками и покинуть общее помещение на срок от 3-х до 30 суток, — сообщил Глеб Яцухно, начальник Ельского РОВД. — Двое граждан, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, направлены в лечебно-трудовой профилакторий.

Ельские милиционеры усмиряют семейных скандалистов

Для лиц, пострадавших от домашнего насилия, действует бесплатная «горячая линия». Позвонить можно анонимно по номеру 8-801- 100-8-801 с 8.00 до 20.00 и получить помощь от специалистов.

Психологическую помощь жертве насилия в семье окажут в Ельском ТЦСОН. Контактный телефон отдела социальной адаптации и реабилитации

2-29-31.

 
 
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> В Ельском районе с 4 по 10 июня 2018 года проводится комплекс мероприятий по профилактике асоциального поведения граждан в сфере семейно-бытовых отношений. В...
 
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