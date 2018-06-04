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Кампания по набору детей в первые классы стартует в Минске с 12 июня

05.06.2018 20:52 — Новости регионов | БелТА  
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Кампания по набору детей в первые классы стартует в Минске с 12 июня
Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кампания по набору детей в учреждения общего среднего образования стартует в Минске с 12 июня, сообщили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

В будущем учебном году откроется 854 первых класса, где будут учиться более 20 тыс. школьников. Родителям необходимо написать заявление о приеме, предоставить свидетельство о рождении ребенка, медицинскую справку о состоянии здоровья. График работы приемных комиссий можно найти на сайтах и информационных стендах школ. Завершится кампания 28 августа.

В комитете по образованию отметили, что за каждым учреждением решением администрации закреплен определенный микрорайон. Детей из других районов могут принимать только на свободные места по заявлениям родителей (законных представителей). Документы принимаются руководителем учебного заведения во время личного приема граждан (по предварительной записи в установленном порядке) и регистрируются в специально отведенной для этой цели книге регистрации.

Преимущественное право на свободные места в первые классы имеют дети, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в данной школе, а также дети сотрудников учреждения образования. В индивидуальном порядке будут рассматриваться вопросы о приеме детей, имеющих временную регистрацию (не менее одного учебного года) по месту пребывания. Решение о приеме детей в первый класс на свободные места принимается комиссией до 30 августа 2018 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кампания по набору детей в учреждения общего среднего образования стартует в Минске с 12 июня, сообщили БЕЛТА в комитете по образованию...
 
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