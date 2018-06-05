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В Минске присвоены названия двум паркам, четырем улицам и пешеходной зоне

06.06.2018 10:59 — Новости регионов | БелТА  
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске присвоены названия двум паркам, четырем улицам и пешеходной зоне. Соответствующее решение Минского городского Совета депутатов от 29 мая 2018 года №49 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, зеленая зона в границах улиц Плеханова - Ванеева - Райниса будет парком имени классика русской и кыргызской литературы Чингиза Айтматова, зеленая зона в границах ул. Долгобродской - пер. Козлова - Слепянской водной системы станет парком имени белорусского государственного деятеля Александра Герасименко.

Пешеходная зона от Свято-Духова кафедрального собора до улицы М.Богдановича теперь носит название Козьмо-Демьяновский спуск.

Проектируемой улице №5 в границах пр. Партизанского - ул. Кулешова - ул. Шишкина присвоено имя Героя Советского Союза пограничника Евгения Мирковского, проектируемой улица №3 от ул. Янки Лучины до ул. Чижевских - имя белорусского ученого Аркадия Смолича, проектируемой улице №5 от Игуменского тракта до ул. Чижевских - имя народного артиста БССР, композитора, почетного гражданина Минска Владимира Оловникова, проектируемой улице №7 от Игуменского тракта до проектируемой улицы №3 - имя белорусского поэта, критика и переводчика Алеся Дудара.

Решение вступает в силу после опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске присвоены названия двум паркам, четырем улицам и пешеходной зоне. Соответствующее решение Минского городского Совета депутатов...
 
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