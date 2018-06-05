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Ребята из оздоровительного лагеря центра детского творчества побывали на экскурсии в редакции ельской «районки»
06.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Ребята из оздоровительного лагеря центра детского творчества побывали на экскурсии в редакции ельской «районки».
Школьники смогли увидеть экспонаты, собранные в Музее журналиста, а также музейную экспозицию «Мир детства».
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Ребята из оздоровительного лагеря центра детского творчества побывали на экскурсии в редакции ельской «районки»
> Ребята из оздоровительного лагеря центра детского творчества побывали на экскурсии в редакции ельской «районки». Школьники смогли увидеть экспонаты,...
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