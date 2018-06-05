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Ельскими милиционерами изъято 480 литров самогонной браги в д. Движки

06.06.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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Сотрудниками Ельского РОВД 5 июня 2018 года в д. Движки  по улице Красноармейской было обнаружено 480 литров  самогонной браги у местного жителя.

Ельскими милиционерами изъято 480 литров самогонной браги в д. Движки

-Самогонная брага уничтожена путем выливания ее на землю, — пояснил заместитель начальника Ельского РОВД Виталий Никитко. —  В настоящее время по данному факту проводится проверка. Мужчине грозит штраф от 5 до 30 базовых величин.

 
 
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> Сотрудниками Ельского РОВД 5 июня 2018 года в д. Движки  по улице Красноармейской было обнаружено 480 литров  самогонной браги у местного жителя. -Самогонная брага...
 
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