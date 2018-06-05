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Ребенок — главный пассажир вашего авто

06.06.2018 — | Народны голас  
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С 6 по 16 июня 2018 года на территории Ельского района, как и всей Гомельской области, Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Ребенок — главный пассажир!».

Ребенок — главный пассажир вашего авто

В ходе акции сотрудниками ГАИ осуществляется контроль за использованием водителями и пассажирами транспортных средств ремней безопасности, а также детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. В случае выявления фактов игнорирования водителями требований Правил, нарушители будут привлечены к административной ответственности в порядке действующего законодательства.

ГАИ напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.5 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 БВ.

 
 
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> С 6 по 16 июня 2018 года на территории Ельского района, как и всей Гомельской области, Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Ребенок — главный...
 
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