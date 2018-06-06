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Мониторинг по охране труда на предприятиях Ельского района

07.06.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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Мониторинг по охране труда на предприятиях Ельского района

В ходе рейдов мобильной группой райисполкома проводится проверка соблюдения законодательства о труде.

Так, 30 мая 2018 года мобильной группой был проведён мониторинг соблюдения законодательства об охране труда в ОАО «Ельский консервный завод» и ПМК-106.

-На данных предприятиях выявлен ряд типовых нарушений законодательства об охране труда, отмечает главный государственный инспектор Мозырского межрайонного отдела инспекции труда Вадим Правук. 

ОАО «Ельский консервный завод»

  1. Работники , выполняющие профилактический ремонт цеха, не обеспечены спецодеждой.
  2. Работники, выполняющие малярные работы, не обеспечены индивидуальными средствами защиты глаз (2 случая травмирования органов зрения на предприятиях Ельского района в 2018г.).
  3. При проведении ремонтных работ в производственном цехе не организовано проведение целевого инструктажа по охране труда.
  4. Металлическая конструкция, из которой производятся малярные работы, не оборудована дверцами, обеспечивающими безопасный вход/выход из конструкции.

ПМК-106. Производственная база

  1. Зажимной патрон токарного станка токарной мастерской не оборудован  защитным подвижным ограждением.
  2. Применяется кувалда с металлической рукояткой.
  3. На сварочном участке применяется самодельный электрододержатель.
  4. Для соединения обратного провода со свариваемой деталью применяется крюк, а не зажим (струбцина).
  5. Наружные ворота №3 гаража не оборудованы устройством фиксации ворот в открытом положении.
  6. Не представлен журнал регистрации инструктажа по охране труда.

 

Гл. государственный инспектор труда

Мозырского межрайонного отдела Правук В.И.

 

 
 
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