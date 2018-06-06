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Мониторинг по охране труда на предприятиях Ельского района
07.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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В ходе рейдов мобильной группой райисполкома проводится проверка соблюдения законодательства о труде.
Так, 30 мая 2018 года мобильной группой был проведён мониторинг соблюдения законодательства об охране труда в ОАО «Ельский консервный завод» и ПМК-106.
-На данных предприятиях выявлен ряд типовых нарушений законодательства об охране труда, отмечает главный государственный инспектор Мозырского межрайонного отдела инспекции труда Вадим Правук.
ОАО «Ельский консервный завод»
ПМК-106. Производственная база
Гл. государственный инспектор труда
Мозырского межрайонного отдела Правук В.И.
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> В ходе рейдов мобильной группой райисполкома проводится проверка соблюдения законодательства о труде. Так, 30 мая 2018 года мобильной группой был проведён...
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