7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка держала 86 котов в однокомнатной квартире. Домашних питомцев привезли в пункт временного содержания на ул. Гурского, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Фауна города" Тамара Цариковская.

"Животные истощены, большинство из них больны вирусной инфекцией, у некоторых плохое зрение. Вчера нам привезли 86 котов и кошек, за ночь еще родилось порядка десятка котят. Они нуждаются в лечении, в этих вопросах нам оказывают помощь волонтеры зоозащитных организаций", - рассказала Тамара Цариковская.

По поводу содержания большого количества домашних питомцев соседи неблагополучной квартиры по ул. Чайлытко обращались в городские службы давно, но хозяйка никого к себе не пускала. Вчера после очередной жалобы на антисанитарию комиссия из представителей администрации Фрунзенского района, правоохранительных органов, "Фауны города", РОЧС, центра гигиены и эпидемиологии, ЖКХ №1 Фрунзенского района, ЖЭУ, центра профилактической дезинфекции удалось попасть в жилище.

ГП "Фауна города" функционирует с 2004 года. Предприятие осуществляет отлов безнадзорных животных по предварительным заявкам жилищно-эксплуатационных служб и прочих организаций, а также оказывает услуги по стерилизации, послеоперационному уходу за питомцами, чипированию и др. На территории расположено 103 вольера для собак и 33 клетки для котов. Единовременно здесь могут содержаться 120 собак и 110 котов. В 2016 году здесь открылась первая государственная гостиница для животных.

Ежегодно в городе отлавливается около 4 тыс. бродячих животных, также собаки и кошки принимаются от граждан. Всем им специалисты стараются найти дом, за исключением имеющих серьезные проблемы со здоровьем.-0-