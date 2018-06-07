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На станции минского метро "Автозаводская" закроют некоторые выходы из-за ремонта
08.06.2018 11:41 — Новости регионов | БелТА
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы пройдут в Минске с 12 июня по 7 июля на станции метро "Автозаводская", сообщили БЕЛТА в метрополитене.
Будут обновлены пригласительные площадки станции, в связи с чем временно будут закрыты выходы: №1-2 (в районе пр. Партизанский, 107) - с 12 по 20 июня; №1-1 (в районе пр. Партизанский, 109) - с 21 по 28 июня; №2-1 (в районе магазина "Виталюр", пр. Партизанский, 106) - с 29 июня по 7 июля.-0-
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8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы пройдут в Минске с 12 июня по 7 июля на станции метро "Автозаводская", сообщили БЕЛТА в метрополитене. Будут обновлены...
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