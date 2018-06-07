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В Верхнедвинске строители нашли предметы XIII-XX веков

08.06.2018 11:25 — Новости регионов | БелТА  
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В Верхнедвинске строители нашли предметы XIII-XX веков

8 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Верхнедвинске во время строительных работ для подготовки к областным "Дажынкам" нашли предметы XIII-XX веков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Верхнедвинском историко-краеведческом музее.

Наиболее ценной находкой стало кольцо с рунами XIII-XIV веков. Обнаружено много фрагментов керамической посуды, монет разных периодов, медицинские бутылочки. Интерес специалистов вызвала глиняная сковорода, которая не дошла до наших дней в целом виде - ее составили из трех фрагментов. Также найден отлично сохранившийся светец примерно XVI века, в который вставлялись лучины для освещения помещений. "Во время прокладки одной из траншей был открыт слой, где находилась так называемая выгребная яма размером 1х1 м - туда сбрасывали битую посуду, которую мы и обнаружили. По стилю ее изготовления сможем узнать, завозная она или местная", - отметил сотрудник музея Юрий Карасев.

Еще две выгребные ямы нашли, когда рабочие рыли котлован под фундамент, и одну - на площади Юбилейной. Старинные предметы находили на глубине 2-2,5 м.

"Строители предупреждены, что могут появляться такие артефакты, и поэтому работают аккуратно. Кроме того, все стройки ведутся под археологическим надзором специалистов из Академии наук. В местах, где археологи сомневаются в наличии культурного слоя, наблюдение проводят сотрудники нашего музея, в том числе в нерабочее время", - добавил Юрий Карасев.

По его словам, последние раскопки в городе проводились примерно 30 лет назад. Тогда было исследовано только около 10 кв.м. Нынешние строительные работы позволяют специалистам исследовать самый нижний культурный слой, который расскажет о периоде заселения территории современного Верхнедвинска людьми.

"Наш город впервые упоминается в летописи в 1386 году и имеет давнюю историю. Года три назад в окрестностях Верхнедвинска был найден кошель с арабскими дирхемами Х века. Значит, уже тогда люди селились здесь и что-то покупали. И сейчас рассчитываем, что обнаружим более ранние слои, изучив которые, можно будет предполагать, что люди жили и вели активную деятельность на этой территории уже в Х-ХI столетиях", - резюмировал Юрий Карасев.

Все обнаруженные предметы после научной обработки и описания будут храниться в местном музее.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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8 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Верхнедвинске во время строительных работ для подготовки к областным "Дажынкам" нашли предметы XIII-XX веков, сообщили...
 
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