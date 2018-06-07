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На Ельщине идет заготовка кормов из трав первого укоса

08.06.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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Хозяйства Ельского района в первый укос скосили более половины отведенных для этих целей площадей  — 1875 га или 75 % к заданию.

По мнению  специалистов в этом году травостой на лугах действительно хорошиНа Ельщине идет заготовка кормов из трав первого укоса
й.  И его во время первого укоса нужно с максимальной пользой для дела использовать, чтобы животные на фермах зимой были в достатке обеспечены душистым сеном и качественным сенажом.

В целом в первую косовицу аграриям Ельшины предстоит скосить 2500 га травянистых культур. Темпам кормозаготовки благоприятствует сухая без дождей погода. По данным управления сельского хозяйства и продовольствия на 8 июня травы убраны с более чем тысячи гектаров. Уже в траншеи и ямы заложено более 3885 тонн силоса и более 2015 тонн сенажа. К местам хранения доставлено 1419 тонн сена. Всего заготовлено 1,06 центнеров кормовых единиц на условную голову из 29 доведенных заданием.

Аграрии стараются вложиться в агротехнические сроки, потому что первый укос трав, можно сказать, главный, основной этап заготовки сена и сенажа. И это связано с тем, что еще неизвестно, какой вырастет отава на лугах.

 
 
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> Хозяйства Ельского района в первый укос скосили более половины отведенных для этих целей площадей  — 1875 га или 75 % к заданию. По мнению  специалистов в этом...
 
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