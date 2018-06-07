Движение будет закрыто 9-10 июня на участке улицы Ульяновской в Минске

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта будет закрыто 9-10 июня на участке улицы Ульяновской от улицы Ленина до улицы Энгельса в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

9 июня автобусы №901 в направлении Комаровского рынка будут ходить по улицам Ульяновской, Ленина, Смоленской, Пулихова, Первомайской и далее по маршруту без остановки "Лицей БГУ"; в направлении ДС Дружная - без изменений.

10 июня движение автобусов этого маршрута в направлении ДС Дружная организуется по улицам Первомайской, Пулихова, Смоленской, Ленина, Ульяновской и далее по маршруту без остановки "Лицей БГУ", но с остановкой на изменяемом участке "Парк Горького" по улице Пулихова в направлении ДС Дружная; в направлении Комаровского рынка - без изменений.

С 12 по 24 июня закрывается для транспорта улица Ульяновская от улицы Энгельса до улицы Красноармейской. Движение автобусов маршрута №901 в обоих направлениях организуется от улицы Ульяновской до улицы Первомайской по улицам Ленина, Смоленской, Пулихова с выполнением на изменяемом участке остановки "Парк Горького" по улице Пулихова в направлении ДС Дружная.-0-