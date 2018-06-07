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А завтра в Ельске районный выпускной бал
08.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Для выпускников школ Ельского района завтра произойдёт незабываемое событие – районный выпускной бал.
Традиционно все выпускники учреждений образования Ельщины в сопровождении духового оркестра праздничным шествием пройдут по центральной улице районного центра в городской сквер.
Организаторы мероприятия ежегодно придумывают для одиннадцатиклассников что-то новое, чтобы вручение аттестатов зрелости стало незабываемым событием в их жизни. Что ждет выпускников завтра можно только предполагать, но то, что праздник будет ярким и красочным можно не сомневаться.
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> Для выпускников школ Ельского района завтра произойдёт незабываемое событие – районный выпускной бал. Традиционно все выпускники учреждений образования...
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