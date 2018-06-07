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А завтра в Ельске районный выпускной бал

08.06.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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Для   выпускников школ Ельского района завтра произойдёт незабываемое событие – районный выпускной бал.

Традиционно все выпускники учреждений образования Ельщины  в сопровождении духового оркестра праздничным шествием пройдут по центральной улице районного центра в городской сквер.

Организаторы мероприятия ежегодно придумывают для одиннадцатиклассников что-то новое, чтобы вручение аттестатов зрелости стало незабываемым событием в их жизни. Что ждет выпускников завтра можно только предполагать, но то, что праздник будет ярким и красочным можно не сомневаться.

Начало шествия в 16.00А завтра в Ельске районный выпускной бал

 
 
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> Для   выпускников школ Ельского района завтра произойдёт незабываемое событие – районный выпускной бал. Традиционно все выпускники учреждений образования...
 
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