А завтра в Ельске районный выпускной бал

Для выпускников школ Ельского района завтра произойдёт незабываемое событие – районный выпускной бал.

Традиционно все выпускники учреждений образования Ельщины в сопровождении духового оркестра праздничным шествием пройдут по центральной улице районного центра в городской сквер.

Организаторы мероприятия ежегодно придумывают для одиннадцатиклассников что-то новое, чтобы вручение аттестатов зрелости стало незабываемым событием в их жизни. Что ждет выпускников завтра можно только предполагать, но то, что праздник будет ярким и красочным можно не сомневаться.

Начало шествия в 16.00

