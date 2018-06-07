Подготовка к новому отопительному сезону ведется уже сейчас

Для того, чтобы в следующем отопительном сезоне не возникали проблемы по теплоснабжению потребителей, уже сейчас предприятиям Ельского района, котельные которых отапливают социально-значимые объекты при подготовке к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года необходимо обеспечить выполнение ряда мероприятий.

— Следует разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению устойчивого энергоснабжения в осенне-зимний период, — поясняет А.Н.Шумак, ведущий государственный инспектор Мозырской инспекции Госпрмнадзора. — Организовать постоянный контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Принять меры по созданию на предприятиях запасов основного и резервного топлива. Проверить состояние складов основного и резервного топлива. Проверить состояния котельного оборудования, тепловых сетей составить дефектные ведомости. Разработать планы технического перевооружения. Обеспечить наличие и исправность резервного оборудования и резервных котлов, в случае их отсутствия предусмотреть резервный вариант теплоснабжения. Создать необходимый запас материалов и запасных частей для выполнения ремонта. При необходимости провести пуско-наладочные и режимно-наладочные испытания основного и вспомогательного оборудования котельных. Подготовить технику для проведения работ по подготовке к отопительному сезону и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отопительный период. Разработать планы ликвидации чрезвычайных происшествий в системах теплоснабжения и планы взаимодействия с другими аварийными службами. Издать приказы о порядке приемки объектов теплоснабжения к отопительному сезону, выполнение согласно предусмотренных сроков. Разработать мероприятия по обеспечению жизнедеятельности в условиях сокращения подачи в республику энергоносителей. Согласовать графики ограничения электрической и тепловой энергии.