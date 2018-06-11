Работники Ельского РОЧС встретились с детьми в пришкольных лагерях и детских садах

Ельские спасатели – частые гости в детских садах Ельского района, а также в пришкольных оздоровительных лагерях. Встречаясь с ребятами, они особое внимание уделяют вопросам безопасности детей в летний период.

Конкурсы, викторины, беседы — это далеко не полный перечень мероприятий по профилактике пожарной безопасности, которые проводят спасатели с детьми. И ребятам такие встречи нравятся. Они с удовольствием играют, обучаясь простым правилам поведения дома, на улице, в лесу.









