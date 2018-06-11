Молодые медработники в Гродно получили возможность построить квартиры по себестоимости

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12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Особый подарок к профессиональному празднику получили медработники в Гродно: 14 молодых семей врачей, фармацевтов и медицинских сестер смогут построить квартиры по себестоимости. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненского областного комитета профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк.

"Они получили возможность построить по себестоимости двух- и трехкомнатные квартиры. Профсоюз вышел с ходатайством в горисполком и получил согласие на строительство в первоочередном порядке жилья медработникам в новом многоквартирном доме. Он будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время", - рассказал Владислав Голяк. В прошлом году жилищный вопрос решили примерно 400 медиков. Им были выделены 11 квартир и 385 мест в общежитиях. Половина из тех, кому оказывается помощь в предоставлении жилья, - молодые специалисты.

Сегодня в Гродненском государственном медицинском университете состоялось чествование представителей здравоохранения региона. Торжественное мероприятие, организованное областным комитетом профсоюза работников здравоохранения и управлением здравоохранения облисполкома, было посвящено профессиональному празднику (в этом году День медицинского работника отмечается 17 июня). Участие в нем приняли лучшие медики со всех регионов Гродненской области. Среди них кардиологи, терапевты, фтизиатры, неврологи, педиатры, офтальмологи, психотерапевты, рентгенологи, анестезиологи, реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи, медицинские сестры, фармацевты, а также победители областных конкурсов профессионального мастерства, профсоюзные активисты и ветераны труда.

С профессиональным праздником медиков поздравили представители Министерства здравоохранения, руководители области и города, депутаты и профсоюзные лидеры региона. Лучшим работникам системы здравоохранения вручены дипломы и грамоты, знаки "Отличник здравоохранения Республики Беларусь", юбилейные медали и нагрудные знаки профсоюзов. Завершился праздник в честь медицинских работников концертом.-0-