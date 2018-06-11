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Найденный в Гродно клад оценили почти в $20 тыс.

12.06.2018 17:43 — Новости регионов | БелТА  
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Фото газеты "Гродзенская праўда"
Фото газеты "Гродзенская праўда"

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Найденный в апреле в Гродно клад оценили почти в $20 тыс. Информация об этом размещена на сайте областной газеты "Гродзенская праўда", сообщает БЕЛТА.

Крупный клад из десятков золотых монет и украшений был обнаружен 14 апреля при проведении строительных работ в старом здании по улице 2-й Трудовой. Коробку с драгоценностями под кровлей обнаружил один из рабочих.

В управлении культуры Гродненского облисполкома отметили, что каждый предмет находки был оценен в отдельности. Экспертизу проводили члены экспертной фондово-закупочной комиссии при участии независимых экспертов. Самым ценным предметом клада признан перстень выпускника Пажеского кадетского корпуса. Украшение оценили в $1,5 тыс.

Сейчас вся документация, касающаяся находки, передана в Гродненский областной совет по вопросам историко-культурного наследия. В случае, если клад получит статус историко-культурной ценности, строители, обнаружившие его, и собственник здания могут рассчитывать на денежную компенсацию: между собой они разделят половину стоимости находки.

Сейчас все предметы клада хранятся в Гродненском государственном историко-археологическом музее. После того, как завершатся необходимые процедуры, находку выставят в одном из залов Нового замка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Найденный в апреле в Гродно клад оценили почти в $20 тыс. Информация об этом размещена на сайте областной газеты "Гродзенская праўда",...
 
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