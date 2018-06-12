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Запрет на посещение лесов действует в Ельском районе
13.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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В Беларуси введен запрет на посещение лесов в Гомельской, Брестской (за исключением Жабинковского района), Гродненской (за исключением Слонимского и Новогрудского районов), Докшицком районе Витебской области, Столбцовском районе Минской области.
В Ельском районе также введен запрет на посещение лесов.
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> В Беларуси введен запрет на посещение лесов в Гомельской, Брестской (за исключением Жабинковского района), Гродненской (за исключением Слонимского и...
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