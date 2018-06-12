Запрет на посещение лесов действует в Ельском районе

В Беларуси введен запрет на посещение лесов в Гомельской, Брестской (за исключением Жабинковского района), Гродненской (за исключением Слонимского и Новогрудского районов), Докшицком районе Витебской области, Столбцовском районе Минской области.

В Ельском районе также введен запрет на посещение лесов.



