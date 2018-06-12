Подготовлен проект указа о дополнительной господдержке минчан в строительстве жилья в Смолевичах

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовлен проект указа о предоставлении дополнительной государственной поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий минчанам для строительства жилья в Смолевичах. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Подготовлен проект указа о проведении эксперимента с Минском и Смолевичами в части того, чтобы элементы государственной поддержки предложить тем очередникам из Минска, которые поедут в город-спутник на постоянное место жительства, - независимо от того, имеют они право на господдержку или нет. Этот механизм прорабатывается. Пытаемся таким образом простимулировать движение очередников из Минска в города-спутники", - сказал Александр Горваль.

Он напомнил, что продолжает действовать Государственная программа по строительству жилых районов для жителей столицы в городах-спутниках. "Она не так активно реализуется из-за финансового аспекта, поскольку строительство жилья в городе-спутнике получается дороже, чем в базовом городе. Если на обжитых территориях стоимость инфраструктуры составляет 20-30% стоимости объекта, то в городах-спутниках - 50-60%. Нужно время, чтобы сбалансировать все вопросы с финансовой и социальной точки зрения", - отметил начальник управления жилищной политики.

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