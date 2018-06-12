Около 900 многодетных семей в Минске смогут улучшить жилищные условия в этом году

Во время круглого стола

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 900 многодетных семей в Минске смогут улучшить жилищные условия в 2018 году. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"В этом году около 900 семей улучшат свои условия, надеемся, что этот план будет перевыполнен. Всего в Минске 5,6 тыс. многодетных семей состоят на учете нуждающихся, из них около 1,3 тыс. - более трех лет. Многодетные семьи имеют первоочередное право на получение господдержки. Семьи с четырьмя и более детьми направляются и вовсе вне очереди. Сегодня в Минске на учете около 500 таких семей, 230 из которых уже направлены на строительство жилья", - сказал Александр Авраменко.

Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко подчеркнул, что в столице практически не осталось свободных для строительства жилья площадок. "Идем по пути трансформации территории. Осваиваем территории воинских частей для строительства жилья. Начали строительство двух жилых домов на территории воинской части по ул. Кабушкина. Один из этих домов будет арендным, второй - для нуждающихся, в том числе для многодетных семей. Осваивается также территория воинской части в Масюковщине", - рассказал он.

Дмитрий Гуриненко отметил большой потенциал для строительства жилья для нуждающихся в микрорайоне Лошица. Активно развивается социальная инфраструктура. "Практически обеспечена Каменная горка. Ежегодно в Минске строится по две школы и пять-семь детских садов. Ранее строили одну школу и два-три детских сада в год", - добавил председатель комитета строительства и инвестиций.

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