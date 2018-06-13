Куда пойти в Минске в выходные: День йоги, День отца и Большой британский фестиваль

Лето не перестает радовать обилием фестивалей, концертов, кулинарных и спортивных проектов. А нынешние выходные - это еще и целый ряд интересных бесплатных мероприятий. Можно отметить Международный день йоги массовым занятием под открытым небом, всей семьей отпраздновать в парке Дня отца, заочно побывать в Великобритании, посетив Большой британский фестиваль. Запланированы бесплатные кинопоказы под открытым небом, литературная экскурсия по улицам Минска и фестиваль городской культуры "OK 15" с выступлением групп "Без Билета" и "J:МОРС". Также можно поучаствовать в полезном фестивале наук "Есть вопрос" и попробовать блюда Недели белорусской кухни.

Регионы приглашают на "Танковый биатлон", рыболовный турнир "Urban Fishing лето", фестиваль шансона и бардовской песни, праздник "Папин день - каждый день", конгресс "Мама Pro" и легкоатлетический пробег "Дружба". Скучать будет некогда!

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Утром зарядимся энергией на Международном дне йоги

Международный день йоги минчане отметят 16 июня массовым занятием под открытым небом в парке им. М.Горького.

Четвертое лето подряд в июне посольство Индии организует мероприятие при поддержке Мингорисполкома и генерального спонсора - белорусского бренда Mark Formelle.

Все желающие смогут с 9.00 до 12.00 присоединиться к празднику, нужно лишь захватить с собой коврик. Программа мероприятия включает в себя дыхательные и медитативные упражнения, Сурья Намаскар челленж (комплекс из 54 или 27 подходов) с награждением самых стойких участников. Позаниматься йогой смогут даже дети - им будет презентован свой комплекс. Также запланирован конкурс рисунка на тему "Солнце - источник жизненной энергии и йоги".

Все упражнения будут демонстрироваться дипломированным специалистом из Индии и профессиональными инструкторами минских школ йоги.

Можно просто прийти на праздник всей семьей и отдохнуть на свежем воздухе в специально обустроенной зоне, сделать яркие снимки и получить подарки от спонсора.

Место: Центральный детский парк им. Максима Горького, ул. Фрунзе, 2.

Время: с 9.00 до 12.00.

Стоимость: бесплатно.

16 июня минчане и гости города на один день смогут перенестись в деловой район Лондон-Сити или богемный Сохо и познакомиться с кухней, образованием, бизнесом, музыкой, культурой, спортом Великобритании. В этот день состоится Большой британский фестиваль, организованный посольством Великобритании.

Слоган фестиваля - GREAT (в переводе с английского "великий, превосходный, отличный"). Праздник будет длиться с 13.00 до 23.00.

Фестиваль разместится на 10 площадках: детской, образовательной, музыкальной, театральной, культурной, модной, спортивной, кулинарной, благотворительной и бизнес-площадке.

На празднике британской культуры можно будет проверить себя в английском языке, сдать пробную версию международного лингвистического экзамена IELTS, а также насладиться творчеством Шекспира. Здесь познакомят с английской литературой, будут организованы четыре стенда для буккроссинга. Лекцию прочитает выпускница University of the Arts в Лондоне. Она расскажет, чем выгоден британский диплом для иностранцев и поделится лайфхаками по поводу проживания и учебы в Британии.

В Верхнем городе будут работать выездные рестораны. Они приготовят несколько видов фиш-энд-чипс, английские пироги с мясом, шпинатом или семгой, сочные колбаски, а на десерт будут пудинги, муссы и клубника со сливками. Кроме того, можно будет попробовать блюда валлийской кухни.

На спортивной площадке устроят теннисный турнир. На Зыбицкой создадут в масштабе 1:2 корт, подобный легендарному Уимблдону. Любого желающего бесплатно научат игре в большой теннис. А на память можно будет сделать фото с кубком Максима Мирного. Гольфу и футболу тоже выделят место и время.

В Верхнем городе выступят барабанщики Melodians Steel Orhestra, кавер-бэнд Somethin' Regenerated и экс-вокалистка группы Kosheen Шан Эванс.

На фестивале пройдет модный показ. Известный иллюстратор из Манчестера подарит Минску арт-объект.

Праздник плавно перейдет в масштабную вечеринку под предводительством известного в Королевстве клубного бренда Ministry of Sound.

Место: Верхний город.

Время: с 13.00 до 23.00.

Стоимость: бесплатно.

Неделя белорусской кухни проходит в Минске по 17 июня.

В 17-й раз кафе и рестораны столицы объединились ради популяризации национальной кухни и развития культуры питания. 77 различных по формату и типу объектов общепита предложат гостям пять блюд национальной кухни по единой цене.

В специальное меню, соответствующее сезону, вошли: летний овощной салат с домашним творогом за Br3,5, холодник на кефире с печеным картофелем за Br2,5, лапуны с грудинкой и грибным соусом за Br7, мачанка с блинами за Br9, березово-медовый напиток за Br2. Перечисленные блюда готовятся по единым рецептурам, которые разработаны совместно с бренд-шефом ресторанно-развлекательного комплекса "Титан".

Полный список заведений - участников Недели белорусской кухни можно найти по ссылке .

Место: рестораны и кафе Минска.

Стоимость: единые цены на блюда во всех заведениях, принимающих участие в акции.

Фестиваль "OK 15" пройдет 16 июня с 11.00 до 23.00 на Октябрьской. Для посетителей фестиваля улица будет перекрыта и станет пешеходной зоной.

За несколько столетий на улице Октябрьской, которая неоднократно переименовывалась, происходило множество знаковых событий, повлиявших на историю всего города. Сегодня улица Октябрьская является арт-пространством и культурным кластером города Минска, где проходят самые культовые мероприятия и концерты.

На время фестиваля улица будет разделена по эпохам и ярким событиям, которые происходили с Минском за последние 125 лет.

В рамках мероприятия посетителей ожидает множество тематических фотозон, разнообразные фудкорты, конкурсы, игры, спортивные состязания, призы и подарки, а также флешмобы и многое другое.

В 20.00 состоится презентация уникального издания - "Антология белорусских блюд и напитков "История на блюде", которое было выпущено к 125-летию ОАО "Минск Кристалл".

Кульминацией фестиваля станут выступления белорусских рок-групп "Без Билета", "J:МОРС", Drum Ecstasy и других музыкальных и танцевальных коллективов.

Фестиваль организован при поддержке Минского городского исполнительного комитета, администрации Ленинского района г. Минска.

Место: ул. Октябрьская.

Время: с 11.00 до 23.00.

Стоимость: бесплатно.

В Верхнем городе (во дворике отеля "Монастырский", ул. Кирилла и Мефодия, 6) по субботам проходят кинопоказы под открытым небом. Фильмы демонстрируются бесплатно. 16 июня в 21.30 зрителям будет предложен фильм "Земля: один потрясающий день".

Расписание показов на выходные:

Суббота, 16 июня. Фильм "Джеки в стране женщин" (2014, Франция, фэнтези/комедия). Начало в 22.00.

Фильм "Хулиганье" (2016, Ирландия, драма/комедия). Начало в 23.30.

Воскресенье, 17 июня. Фильм "Ошибка банка в вашу пользу" (2009, Франция, комедия). Начало в 22.00.

Место: дворик отеля "Монастырский", ул. Кирилла и Мефодия, 6, а также бар "Чердак", ул. Зыбицкая, 9.

Время: начало в 21.30, 22.00 и 23.30.

Стоимость: бесплатно.

Утром сходим на семейный фестиваль наук "Есть вопрос"

16 и 17 июня в Лицее БГУ пройдет фестиваль наук "Есть вопрос". Для школьников и их родителей будут проводиться познавательные мастер-классы, научные шоу, а также будут представлены зоны с интерактивными экспонатами.

Команда фестиваля разработала более 30 интерактивных зон; 6 научных шоу разной тематики; мастер-классы по медицине, химии, геологии. Все это разместится на двух этажах Лицея БГУ.

Музей занимательных наук "Квантум" представит выездную экспозицию с 20 экспонатами, зону мастер-классов и научную викторину для детей и их родителей.

Еще одна из интерактивных зон фестиваля - площадка "Битва роботов". Здесь на площадках можно будет попробовать себя в роли пилота дрона или робота LEGO Battle Robots.

Место: Лицей БГУ, ул. Ульяновская, 8.

Время: с 11.00 до 18.00.

Стоимость: детский билет - Br10 (дети до 3-х лет бесплатно), взрослый билет - Br12.

Бесплатные экскурсии по "Городу Горвата" пройдут 16 и 17 июня в Минске. Их запуск посвящен недавней премьере в Купаловском театре спектакля "Радзіва Прудок" Романа Подоляко по книге Андруся Горвата.

Литературная экскурсия пройдет по местам, упоминаемым Горватом в своей книге: участники узнают, как произошло знакомство Горвата и Подоляко, почему стоит посетить Верхний город, где продают лучшие книги и за что автор "Радзіва" любит универсам "Центральный". Одной из знаковых точек маршрута станет Купаловский театр: именно здесь началась история Горвата, которая впоследствии продолжила свою жизнь в книге и в спектакле, - создатель постановки "Радзіва "Прудок" актер Роман Подоляко часто видел Горвата за работой.

Экскурсию проведут сертифицированные гиды проекта "15:15". Начнется прогулка у входа на Центральный железнодорожный вокзал. Маршрут будет проходить по улицам города, по которым прогуливался теперь самый известный дворник Минска: проспект Независимости, улицы Карла Маркса и Энгельса.

"У каждого из нас есть место, которым он дорожит, где живет, с которым связано много воспоминаний. Для Андруся такое место - это Прудок, хотя значительная часть его жизни связана с Минском, с Купаловским театром. Эта экскурсия дает возможность почувствовать город любимым и живым, увидеть его разным, таким, каким его видит Андрусь Горват. К тому же очень интересно, что проект развивается именно в эту сторону, становится интерактивным. Возможно, кого-нибудь эта экскурсия приведет в театр, на спектакль "Радзіва "Прудок", - рассуждает режиссер спектакля Роман Подоляко.

Количество мест ограничено, поэтому необходима регистрация.

Место: начало экскурсии у входа на Центральный железнодорожный вокзал.

Время: начало в 12.00.

Стоимость: бесплатно.

День отца в Минске отпразднуют 17 июня в парке Горького.

Мероприятие начнется в 12.00. Посетителей парка ожидают интерактивные развлечения, выставки, фотозоны. Отцы смогут проявить себя в конкурсах "Самый сильный", "Знаете ли вы друг друга", "Великие кулинары".

Будет работать литературная площадка "Читаем вместе с папами". Пройдут спортивные эстафеты, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы. Специалисты покажут, как изготовить сувенир своими руками, научат ухаживать за новорожденным и развивать творческие способности ребенка. Дети смогут украсить лица аквагримом.

На празднике выступят Дядя Ваня, группы EmBand, "Ляльки-Корпорейшн" и другие.

Праздник приурочен к Международному дню отца, который отмечается в третье воскресенье июня.

Место: Центральный детский парк им. Максима Горького, ул. Фрунзе, 2.

Время: с 12.00 до 15.00.

Стоимость: бесплатно.

16 и 17 июня в столичном парке "Дримлэнд" пройдет второй фестиваль "Панский базар". На празднике будет царить атмосфера славянской культуры.

"Панский базар" будет разделен на четыре славянских мира. В мире Яви будет сражение людей и духов, удержание меча силой богов, ристалище, интерактивные площадки для детей и взрослых. Мир Нави представит игры в боулинг с черепами, окунет в историю темного мира, раскроет тайны игры костями на музыкальных инструментах и предоставит возможность каждому гостю фестиваля заглянуть в прошлое и получить ответы на все вопросы. Боги мира Прави помогут участникам фестиваля познать историю, освоить новые ремесла, оказаться в пространстве и реальности и научат каждого "поступать по Прави". Мир Слави столкнет три мира.

В каждой зоне помимо игровых фишек будут фотозоны, мастер-классы, детские площадки, настольные игры и квесты. На широких экранах в lounge-зонах с кальянами гости смогут насладиться трансляцией чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также на празднике будет фудкорт с драниками, блинчиками, холодником и мачанкой.

Музыкальное сопровождение обеспечат Александр Солодуха, Андрей Еронин и группы "Золотые яблоки", Neuro Dubel, Incerto, Kitchen Stuff Only и другие.

Место: парк "Дримленд", ул. Орловская, 80.

Время: с 12.00 до 23.00.

Стоимость: Br7, детям до 7 лет бесплатно.

На "Линии Сталина" 16 июня пройдет "Танковый биатлон БРМ-1"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском 16 июня пройдет очередной этап соревнований "Танковый биатлон БРМ-1".

Шоу "Танковый биатлон" стало одним из традиционных мероприятий, проводимых на территории комплекса. На этот раз в мероприятии примут участие четыре экипажа, которые будут соревноваться между собой в искусстве вождения танка, скорости прохождения дистанции, преодолении препятствий и стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения. Также посетителей "Линии Сталина" 16 июня ожидает реконструкция боя Великой Отечественной войны "Режицко-Двинская фронтовая наступательная операция" (1944 г.).

В дополнение к основной программе для гостей историко-культурного комплекса будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия, принять участие в мастер-классах. Самые активные участники зоны ГТО будут награждены дипломами, памятными сувенирами и главным призом - катанием на танке.

Для маленьких посетителей будет работать детская комната, где можно будет сложить танк из оригами и порисовать. Также детей будет развлекать клоун Мотя со своим интерактивным шоу мыльных пузырей. Соревновательная площадка ГТО начнет работу в 11.30. В 14.00 стартует реконструкция боя Великой Отечественной войны "Режицко-Двинская фронтовая наступательная операция". В 14.20 начнутся соревнования "Танковый биатлон БРМ-1".

III Международный купальский фестиваль "Свята Сонца" пройдет 16-17 июня в музейном комплексе "Дудутки" (Минская область, Пуховичский район, деревня Птичь).

Формат фестиваля объединяет нескольких разноплановых мероприятий: FireShow-фестиваль, Open-air концерт на двух сценических площадках, рынок мастеров, интерактивные площадки. На протяжении всего фестиваля будут проходить обрядовые и развлекательные блоки.

В рамках фестиваля огня выступят более 20 коллективов.

После завершения основной программы в 1.30 фестиваль переместится на берег реки Птичь, где традиционно запылают самые большие в Беларуси купальские костры, течение реки понесет купальские венки, вновь будет звучать древняя музыка, а все желающие смогут прыгнуть сквозь очищающий купальский огонь.

Основная, объединяющая все фестивальные блоки идея - древний праздник Купалье, приуроченный ко дню летнего солнцестояния, времени, когда достигают наивысшего расцвета животворящие силы земли.

С 15 по 17 июня на территории фестиваля будет действовать палаточный лагерь. Можно будет разместиться в палатках организаторов или установить собственную на территории лагеря. Для удобства зрителей будут организованы дополнительные автобусные рейсы по маршруту Минск-Дудутки-Минск и бесплатный трансфер по маршруту Руденск-Дудутки-Руденск.

Летний турнир по городской рыбалке "Urban Fishing лето-2018" пройдет 16 июня под Минском на канале Вилейско-Минской водной системы в районе города Заславля.

Устроители первенства ставят перед собой цель привить участникам здоровый образ жизни и любовь к природе. Формат мероприятия выбран так, чтобы собрать как можно больше участников и повысить интерес общественности к рыболовному спорту, привлечь новых любителей рыбалки и зрителей.

Победителем станет тот, кто выловит больше всех рыбы (по весу). Отдельная номинация введена для словившего самую крупную рыбу. Тройка лидеров получит ценные призы, а все участники - памятные подарки. Вся пойманная рыба сразу после взвешивания будет отпущена обратно в воду.

Турнир Urban Fishing проходит четыре раза в год на различных водоемах в городской черте. Участвовать в турнире могут как профессиональные рыболовы, так и любители.

Августовский канал 16 июня примет фестиваль шансона и бардовской песни - "Августовский фест".

Мероприятие пройдет в окрестностях шлюза Домбровка. Одним из главных событий станет выступление известных белорусских исполнителей шансона. Кроме того, ценителей авторской музыки и поклонников игры на гитаре порадуют своими выступлениями известные барды. Начинающие исполнители на бардовском фестивале получат уникальную возможность проявить свои таланты и уверенно заявить о себе. Завершится праздник костром "Дружбы".

Для любителей активного отдыха и командных игр подготовлены экстремальные и веселые развлечения, например, турнир по водному теннису, игра "Перенеси даму", мини-чемпионат "Камень-ножницы-бумага". Презентуют и новую игру "Гольфдуб". Гостям праздника предложат также пройти квест "Фантазии Кэролла". Будет организована зона настольных игр.

Победители состязаний получат в подарок прогулку на теплоходе по Августовскому каналу.

В Витебске накануне Международного дня отца впервые пройдет праздник "Папин день - каждый день". Мероприятие состоится 16 июня на базе "Золотого кольца города Витебска "Двина". Праздник начнется в 13.00.

Гостей ждут показательные выступления, квесты, мастер-класс по каратэ кекусинкай, танцевальный конкурс. Цель праздника - показать важность роли отца в воспитании детей, предоставить дополнительную площадку для их совместного отдыха.

По территории комплекса будут размещены задания, и папам с детьми предстоит их пройти. Где-то нужно будет показать свое мастерство стрельбы из лука, в другом месте отгадать загадку, найти отличия и раскрасить картинки на время. За основу проведения праздника взяли квесты, потому что они сейчас очень популярны у детей и взрослых. После конкурсов в формате лотереи будут разыграны призы.

Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. Инициатором создания такого праздника называют миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая таким способом хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице - и всем заботливым отцам Америки. У папы основательницы праздника умерла жена, родив шестого ребенка, но отец-одиночка успешно воспитал их всех. Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году. Во многих странах его отмечают в третье воскресенье июня.

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Конгресс "Мама Pro" состоится 16 июня в концертном зале "Витебск". На открытой площадке республиканского конгресса будущие и состоявшиеся родители смогут обсудить любые волнующие их вопросы напрямую с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Компетентные спикеры ответят на вопросы о прививках, летнем отдыхе для детей, современных методах обезболивания родов, тактике действий в экстренных ситуациях, гигиене ребенка с раннего возраста, принципах правильного питания и многом другом. Мамы и папы в формате открытого микрофона смогут задать экспертам любые волнующие вопросы, а также получить приятные подарки от брендов детской продукции.

Оглядываясь на опыт уже пяти проведенных конгрессов (четыре - в областях Беларуси и один - в Минске), организаторы заметили, что родителей больше всего интересуют вопросы планирования беременности, укрепления здоровья малыша, осознанного погружения в родительские обязанности. Как раз на последней теме и будет сделан тематический акцент в Витебске.

Родителей ждет также практический мастер-класс по здоровому питанию и правильным физическим нагрузкам до и после беременности. Участники узнают о том, как проводить время за рулем без вреда для здоровья и восстановиться после родов, выполняя гимнастику и несложные упражнения прямо в машине. Гости конгресса смогут принять участие в интерактивных мероприятиях "Мама мечтает".

Участие в конгрессе бесплатное, но обязательна предварительная регистрация. Всех желающих организаторы просят пройти онлайн-регистрацию на сайте www.mamapro.by либо зарегистрироваться по телефону +375297604451.

"Мама Pro" - первая офлайн- и онлайн-площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Конгресс в Витебске организован на базе информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям "Бейби Стори" при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты.

Международный легкоатлетический пробег "Дружба" 16 июня свяжет Брест и польский Тересполь.

Состязания пройдут уже в 13-й раз. Они объединят 100 любителей бега: по 50 от польской и белорусской сторон. Место старта намечено возле областного спортивного комплекса "Брестский". Участники пробегут по улицам Гоголя и Зубачева, Берестейскому мосту, оттуда свернут на Варшавское шоссе и направятся к погранпереходу "Варшавский мост". После преодоления границы спортсмены выдвинутся в сторону Тересполя, где запланирован финиш.

Паспортный контроль пограничники проведут на территории спорткомплекса. Атлеты беспрепятственно и безостановочно пересекут погранпереходы. Все делается для того, чтобы соблюсти спортивный принцип.

В общей сложности длина маршрута составит 12 км. Любители бега будут соревноваться в пяти возрастных группах среди мужчин и женщин. Самому младшему участнику - 12 лет. Он живет в Бресте, как и самый опытный спортсмен, которому исполнилось 68 лет.

Легкоатлетический пробег "Дружба" проводится ежегодно. Брест и Тересполь поочередно меняются местами старта и финиша. В нынешнем году мероприятие получится особенным, поскольку любители бега из Польши посетят соседей без виз. Для них организуют специальную акцию, во время которой вручат "Карту гостя Бреста". Ее обладатель может получить скидки от 5% до 63% при посещении отдельных заведений города. На данный момент к проекту присоединились 11 организаций областного центра - музеи, сувенирный магазин, кафе, рестораны.-0-