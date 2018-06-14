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Из Чикаго в агрогородок Скородное приехала семья Лорман, чтобы поклониться могилам предков
15.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Вадим и Ирина Лорман из американского Чикаго долгое время мечтали приехать на родину своих предков в деревню Скородное Ельского района.
О посещении агрогородка Скородное семьей Лорман читайте в ближайшем номере районной газеты.
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> Вадим и Ирина Лорман из американского Чикаго долгое время мечтали приехать на родину своих предков в деревню Скородное Ельского района. О посещении...
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