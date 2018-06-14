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Московская линия метро в Минске остановилась по техническим причинам
15.06.2018 21:53 — | БелТА
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произошла остановка движения по Московской линии метро в Минске. Информацию об этом столичный метрополитен разместил на своей странице в Twitter, сообщает БЕЛТА.
"21.40. Стоит Московская линия метро по техпричинам", - сказано в сообщении.-0-
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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произошла остановка движения по Московской линии метро в Минске. Информацию об этом столичный метрополитен разместил на своей странице...
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