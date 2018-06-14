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Мини-ярмарки вакансий с участием семи предприятий пройдут в Минске 19-21 июня

15.06.2018 21:39 — Новости регионов | БелТА  
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Мини-ярмарки вакансий с участием семи предприятий пройдут в Минске 19-21 июня
Фото из архива

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработные Минска ознакомятся с предложениями семи предприятий на мини-ярмарках вакансий 19-21 июня, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 19 июня в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр-т Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители филиала "Мостостроительное управление №6" ОАО "Мостострой", ЗАО "Адиполь" и ООО "Аверсстан".

Вторая мини-ярмарка пройдет 20 июня в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Колоса, 69). Свои предложения презентуют представители ООО "Издательский дом "Вита" и ООО "Славмонолитстрой".

Наконец, третье мероприятие 21 июня в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) познакомит соискателей рабочих мест с вакансиями на ОАО "Белрыба" и ООО "Стафф Деталь".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработные Минска ознакомятся с предложениями семи предприятий на мини-ярмарках вакансий 19-21 июня, сообщили БЕЛТА в комитете по труду,...
 
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