За категорией «А» в “АвтоКУРАЖ”









Автошкола «АвтоКУРАЖ» предлагает новую услугу для жителей района. Учреждение получило лицензию на переподготовку водителей механических транспортных средств категории «В» и (или) «С» на право управления МТС категории «А».

Права категории «А» можно получить с 18 лет. Они дают водителю возможность управлять мотоциклами с рабочим объемом двигателя свыше 125 кубических сантиметров.

Как сообщил директор автошколы Олег Жилич, сейчас идет набор первой группы. Учебная программа по переподготовке лиц уже имеющих водительское удостоверение на категорию «А» будет длиться около месяца. За это время инструктора проведут 18 практических занятий на учебном транспорте. Для этих целей на автодроме подготовлена специальная площадка. После прохождения обучения достаточно только сдать практический экзамен по вождению в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе

г. Глубокое.

Также автошкола предлагает дополнительные уроки вождения для молодых людей, желающих получить категорию «А1». Напомним, что согласно Закона о дорожном движении, категория «А1» даёт право управлять мотоциклом с рабочим объёмом двигателя, не превышающим 125 кубических сантиметров и максимальной мощностью до 11 киловатт, или так называемыми лёгкими мотоциклами. Права данной категории можно получить, начиная с 16 лет.

Первую группу учащихся автошкола приняла в марте 2013 года. Когда-то учреждение начинало свой путь на рынке образовательных услуг только с подготовки водителей категории «В». Но, за пять лет работы поле деятельности автошколы значительно расширилось, укрепилась материально-техническая база.

Сегодня там также производят:

– переподготовку водителей с категории «В» на «D» с получением категории «С»;

– переподготовку водителей с категории «С» на «D»;

– переподготовку водителей с категории «С» на «СЕ».

Оплату за обучение можно производить в несколько этапов. Есть возможность воспользоваться кредитными ресурсами ОАО «Белагропромбанк».

1498 человек прошли обу­чение в «АвтоКУРАЖе» УНП 391074496. Самой востребованной оказалась категория «В», права на которую получили 695 человек. Переобучение с категории «В» на «D» с получением «С» прошли 226 граждан, с «С» на «D» – 133, а с «С» на «СЕ» – 444 человека.

Получить всю дополнительную информацию по обучению можно непосредственно в автошколе, которая находится по адресу г. Докшицы,

ул. Школьная, 5, кабинет 113 или по телефонам 8-029-653-79-93 (Vel.), 8-029-509-22-71, 8-029-811-94-74 (МТС).

Наталья НОВИЦКАЯ.