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Движение транспорта в Минске ограничат 19 июня из-за подготовки к параду

16.06.2018 16:05 — Новости регионов | БелТА  
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Движение транспорта в Минске ограничат 19 июня из-за подготовки к параду

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта в Минске ограничат 19 июня после 23.00 в связи с подготовкой к проведению парада. Такая информация размещена на сайте ГУ "Столичный транспорт и связь", сообщает БЕЛТА.

В это время будет поэтапно вводиться временное ограничение движения всех видов транспорта по просп. Машерова от ул. Красная до ул. Тимирязева; по ул. Тимирязева от просп. Машерова до ул. Саперов; по ул. Саперов на всем протяжении; по просп. Победителей от ул. Саперов до транспортной развязки с ул. Орловской. В местах перекрытия участков дорог будет предусмотрена кратковременная остановка подвижного состава маршрутов городского пассажирского транспорта.

В госучреждении просят учитывать данную информацию при планировании поездок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта в Минске ограничат 19 июня после 23.00 в связи с подготовкой к проведению парада. Такая информация размещена на сайте ГУ...
 
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