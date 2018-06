ФОТОРЕПОРТАЖ: Большой британский фестиваль в Минске

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый Большой британский фестиваль проходит сегодня в историческом центре Минска, сообщили БЕЛТА организаторы.

Стартовал праздник парадом волынщиков. Музыканты в традиционных юбках-килтах прошли от британского посольства по ул. Карла Маркса до площади Свободы. В это же время от площадки возле Дворца спорта отправилась колонна мини-автомобилей, из окон которых приветствовали минчан гости и участники фестиваля.

Открылось мероприятие в 13.00. Перед гостями выступили барабанщики Melodians Steel Orchestra, кавер-бэнд Somethin' Regenerated с хитами The Rolling Stones, The Beatles, Oasis, The Clash и певица Шан Эванс, которая раньше принимала участие в группе Kosheen.

Маленьких посетителей пригласили в детский городок, где кафе и рестораны приготовили блюда по рецептам британской кухни. На Зыбицкой возвели рекордную для Беларуси барную стойку длиной более 60 метров. Импровизированный британский паб на открытом воздухе проработает до поздней ночи, здесь будут подавать шотландский виски, английский джин и коктейли. А на площади Свободы открыли первый в Беларуси британский фудкорт: 17 выездных кафе и ресторанов приготовили традиционные фиш-энд-чипс, мясные пироги, ростбифы, клубнику со сливками и английский чай.

Еще одна фишка фестиваля - теннисный корт в масштабе 1:2 к знаменитому стадиону в Уимблдоне. Здесь гости мероприятия смогли принять участие в бесплатном уроке большого тенниса и сделать памятный снимок с кубком Максима Мирного. Поклонникам игры в гольф предложили почувствовать себя членами закрытого английского клуба во время тренировки. Для фанатов футбольных клубов "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" компания Microsoft провела чемпионат по FIFA на XBox.

Внутренний дворик отеля "Монастырский" стал филиалом британского университета. Здесь можно было подтянуть свои знания в английском, попробовать силы в языковом тесте IELTS или проверить уровень орфографии, оценить произношение. Кроме того, были представлено четыре стенда с классикой для буккроссинга. Произведения британских авторов в оригинале также доступны в большом книжном маркете.

Автолюбителей не оставил равнодушным автосалон, где презентовали новенькие Jaguar, Bentley, Range Rover и Mini. Свои технические достижения показали компании Perkins Engines и JCB, мировые лидеры по производству машин и оборудования.

На главной сцене пройдет показ мод от Дэвида Лонгшоу, в прошлом дизайнера Alberta Ferretti и модного дома Max Mara. Артисты из Великобритании продекламируют отрывки произведений Шекспира, а интерпретацию пьесы "Двенадцатая ночь" покажет Национальный академический драматический театр им. М.Горького.

Завершится праздник в 23.00 вечеринкой от лондонского клубного бренда Ministry of Sound.

Организатором мероприятия выступает посольство Великобритании при поддержке Мингорисполкома. Ожидается, что праздник посетят не менее 10 тыс. человек.-0-

Фото Оксаны Манчук