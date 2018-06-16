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ФОТОРЕПОРТАЖ: День отца в Минске

17.06.2018 15:12 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: День отца в Минске

День отца в Минске отпраздновали сегодня в парке Горького. Посетителей ожидали интерактивные развлечения, выставки, фотозоны. Отцы смогли проявить себя в конкурсах "Самый сильный", "Знаете ли вы друг друга", "Великие кулинары". На мероприятии работала литературная площадка "Читаем вместе с папами". Прошли спортивные эстафеты, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы. Специалисты показали, как изготовить сувенир своими руками, научили ухаживать за новорожденным и развивать творческие способности ребенка. На празднике выступили: Дядя Ваня, группы EmBand, "Ляльки-Корпорейшн" и другие. Праздник был приурочен к Международному дню отца, который отмечается в третье воскресенье июня.

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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День отца в Минске отпраздновали сегодня в парке Горького. Посетителей ожидали интерактивные развлечения, выставки, фотозоны. Отцы смогли проявить себя в...
 
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