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Произрастание дикорастущей конопли обнаружено ельскими милиционерами

18.06.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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Сотрудниками Ельского РОВД 11 июня обнаружено произрастание дикорастущей конопли на территории деревни Беки. Более 12 килограмм наркосодержащей травы было уничтожено.

Произрастание дикорастущей конопли обнаружено ельскими милиционерами

 
 
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> Сотрудниками Ельского РОВД 11 июня обнаружено произрастание дикорастущей конопли на территории деревни Беки. Более 12 килограмм наркосодержащей травы было...
 
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