|
Произрастание дикорастущей конопли обнаружено ельскими милиционерами
18.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
>
Сотрудниками Ельского РОВД 11 июня обнаружено произрастание дикорастущей конопли на территории деревни Беки. Более 12 килограмм наркосодержащей травы было уничтожено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Сотрудниками Ельского РОВД 11 июня обнаружено произрастание дикорастущей конопли на территории деревни Беки. Более 12 килограмм наркосодержащей травы было...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)