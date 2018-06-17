Своевременность выплаты зарплат в Минске необходимо взять на жесткий контроль - Кочанова

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос своевременности выплаты заработной платы в Минске необходимо взять на жесткий контроль. Об этом заявила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приняли самые серьезные меры, предложили главе государства привлечь к ответственности ряд руководителей регионов за несвоевременную выплату заработной платы. И там ситуация изменилась. В Минске, к сожалению, количество предприятий, которые не выплачивают заработную плату, не уменьшается. Убыточные предприятия и выплата заработной платы - те направления, которыми должны заниматься местные органы власти", - сказала Наталья Кочанова.

Она поручила взять вопрос на жесткий контроль. "Если предприятие из месяца в месяц имеет проблемы с выплатой заработной платы, значит, нужно принимать более кардинальные меры к руководителям", - считает глава Администрации Президента.

В целом, по ее словам, в городе отмечается положительная динамика социально-экономического развития, выполнены ключевые показатели эффективности работы, и по итогам полугодия нельзя допустить падения.

Как проинформировала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, в столице не выплатили заработную плату девять организаций, из них четыре строительной отрасли, четыре - без ведомственной подчиненности, одно предприятие, подчиненное Министерству промышленности. По заверению руководителей, задолженность будет погашена до 30 июня, а в большинстве организаций - до 19 июня.

"Вопрос находится на постоянном контроле в Мингорисполкоме и комитете по труду, занятости и социальной защите. Информация об организациях-должниках направлена в Департамент государственной инспекции труда, а также в прокуратуру Минска для принятия мер реагирования. С начала года к административной ответственности за невыплату заработной платы в установленные сроки привлечены 109 юридических лиц и 99 должностных лиц предприятий. В апреле объявлены выговоры пяти руководителям организаций, один руководитель освобожден от занимаемой должности", - отметила Жанна Романович.

Предприятия, допустившие задолженность, находятся в стадии санации или банкротства. На многих из них заработная плата работникам выплачена в размере 1,5 бюджета прожиточного минимума. По словам Жанны Романович, в течение месяца количество организаций-должников уменьшается, но в конце месяца к ним добавляются новые предприятия без ведомственной подчиненности. "Это говорит о том, что районные администрации должны проводить работу со всеми организациями, расположенными на территории района", - отметила Жанна Романович.-0-