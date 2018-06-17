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ФОТОРЕПОРТАЖ: Участники бронепробега "Дорога Мужества" прибыли в Оршу
18.06.2018 15:34 — Новости регионов | БелТА
Во время бронепробега
Участников международного бронепробега Союзного государства "Дорога мужества" встретили сегодня в Орше. Районный центр стал первым из белорусских городов, куда приехали участники акции.
В составе пробега 15 единиц бронетехники - как старые образцы (есть модель, выпускавшаяся в 1930-х годах), так и инновационные модели военной техники.
Жители города смогут увидеть такие мощные машины, как БМ14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1 и БРДМ-2.
В акции принимают участие около 50 человек.
На мемориальном комплексе "За нашу Советскую Родину!" состоялся митинг, посвященный приближающейся годовщине начала Великой Отечественной войны.
Утром 19 июня участники выдвинутся в Минск.
Бронепробег "Дорога мужества" по маршруту Москва-Брест-Москва приурочен к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Он стартовал 16 июня на Поклонной горе в Москве и проходит во второй раз. Участники акции преодолеют более 2 тыс. км и посетят 10 городов России и Беларуси.
В пробеге также участвуют представители Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана.
Фото Александра Хитрова
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Участников международного бронепробега Союзного государства "Дорога мужества" встретили сегодня в Орше. Районный центр стал первым из белорусских городов, куда...
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