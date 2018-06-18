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Минский метрополитен разъяснил нюансы бесконтактной оплаты проезда

19.06.2018 12:30 — Новости регионов | БелТА  
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Минский метрополитен разъяснил нюансы бесконтактной оплаты проезда
Фото из архива

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами начали работать в тестовом режиме на турникетах всех станций столичной подземки с 12 июня. У некоторых пользователей возникают сложности с оплатой, поэтому предприятие проводит разъяснительную работу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского метрополитена.

"Для оплаты проезда бесконтактным способом к валидатору на поверхности турникета необходимо прикладывать только одну пластиковую банковскую карту или только один электронный проездной документ Минского метрополитена, Минсктранса, - подчеркнули на предприятии. - Нельзя подносить сразу несколько карт вместе. Скажем, если они находятся в портмоне рядом друг с другом. Необходимо достать один бесконтактный электронный платежный носитель и с помощью его произвести оплату".

Рассчитываться за проезд бесконтактным способом могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless. Когда она прикладывается к валидатору, со счета автоматически списывается 65 копеек - стоимость жетона. Оплата занимает всего 0,5 секунды. Кроме того, для бесконтактной оплаты можно использовать цифровые мобильные устройства с технологией NFC (Near field communication), которая совместима с существующей инфраструктурой по приему бесконтактных карт.

Подробная информация о бесконтактной оплате проезда электронными носителями размещена в вестибюлях на всех станциях метрополитена, на информационном портале www.paybycard.by, на сайте Минского метрополитена www.metropoliten.by и его официальной страничке в Twitter: @minskoemetro.

В сентябре 2017 года первый валидатор с оплатой проезда в метро бесконтактной банковской картой был представлен в вестибюле станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости. В феврале этого года устройствами оснастили станции "Каменная Горка", "Площадь Якуба Коласа" и оба вестибюля станции "Площадь Ленина". На 1 июня такими валидаторами уже воспользовались более 50 тыс. пассажиров.

Проект реализуется государственным предприятием "Минский метрополитен", ОАО "БПС-Сбербанк" вместе с платежными системами Visa, Mastercard и компанией IBA Group.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами начали работать в тестовом режиме на турникетах всех станций...
 
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