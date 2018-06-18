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Медики проведут акцию за ЗОЖ в аптеках и на предприятиях Минска 20-21 июня

19.06.2018 13:00 — Новости регионов | БелТА  
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Медики проведут акцию за ЗОЖ в аптеках и на предприятиях Минска 20-21 июня
Фото из архива

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения пройдет в столичных аптеках, на предприятиях, а также в Национальной государственной телерадиокомпании 20-21 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Городском центре здоровья.

В первый день с 10.00 до 15.00 в нескольких аптеках РУП "Белфармация" в Московском, Фрунзенском, Партизанском и Центральном районах все желающие смогут измерить артериальное давление, рост, вес, пройти первичную диагностику, получить необходимые консультации, каким образом изменить свое поведение, чтобы снизить риски возникновения и развития сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринологических заболеваний.

Аналогичные встречи с медработниками запланированы 20 и 21 июня на РУП "Белаэронавигация", в ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "Беллифт" и парикмахерской по ул. В.Хоружей,17. На базе Национальной государственной телерадиокомпании 20 июня с 10.00 до 13.00 планируется организовать пункт для снятия электрокардиограммы по показаниям врачей. Также участникам акции предложат заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, а на площадках информационных пунктов будут раздаваться памятки, буклеты, листовки по тематике ЗОЖ и профилактике неинфекционных заболеваний.

Как пояснили в Городском центре здоровья, к неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм, к примеру, пол, возраст и наследственная предрасположенность. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно увеличивается. Следует внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины - до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови и добавить в каждый день позитива.

Изначально информационно-образовательные мероприятия в Минске проводились с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но затем медики расширили перечень факторов риска, на которые необходимо влиять для оздоровления населения. Первая масштабная акция состоялась 7 февраля этого года. За I квартал в мероприятиях приняли участие более 62 тыс. человек.

Организаторы - Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения пройдет в столичных аптеках, на предприятиях, а также в Национальной...
 
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