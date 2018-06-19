ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское метро по случаю открытия стадиона "Динамо" изменит интервал движения поездов

20.06.2018 10:21 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий на стадионе "Динамо" 21-22 июня будет изменен интервал движения поездов на линиях метрополитена, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

21 июня с 17.00 до 23.00 интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях составит 2 минуты.

22 июня с 19.00 до 23.00 поезда будут следовать через каждые 3 минуты.

Кроме того, в эти дни вестибюль №1 станции "Купаловская" (вход со стороны ул. К. Маркса) будет открыт с 7.00 до 23.00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий на стадионе "Динамо" 21-22 июня будет изменен интервал движения поездов на...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Эксклюзивные фото цитадели над Бугом можно увидеть на выставке БЕЛТА в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика