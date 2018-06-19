20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий на стадионе "Динамо" 21-22 июня будет изменен интервал движения поездов на линиях метрополитена, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

21 июня с 17.00 до 23.00 интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях составит 2 минуты.

22 июня с 19.00 до 23.00 поезда будут следовать через каждые 3 минуты.

Кроме того, в эти дни вестибюль №1 станции "Купаловская" (вход со стороны ул. К. Маркса) будет открыт с 7.00 до 23.00.-0-