Движение транспорта в Минске ограничат ночью из-за подготовки к параду

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта в Минске ограничат 20 июня после 23.00 в связи с подготовкой к проведению парада. Такая информация размещена на сайте ГУ "Столичный транспорт и связь", сообщает БЕЛТА.

В это время будет поэтапно вводиться временное ограничение движения всех видов транспорта по проспекту Машерова от улицы Красная до улицы Тимирязева; по улице Тимирязева от проспекта Машерова до улицы Саперов; по улице Саперов на всем протяжении; по проспекту Победителей от улицы Саперов до транспортной развязки с улицей Орловской.

В местах перекрытия участков дорог будет предусмотрена кратковременная остановка подвижного состава маршрутов городского пассажирского транспорта.-0-