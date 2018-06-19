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27 июня открытие воркаут площадки в г.п.Бегомль

20.06.2018 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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27 июня открытие воркаут площадки в г.п.Бегомль
27 июня состоится официальное открытие воркаут площадки в г.п.Бегомль Докшицкого района. Приглашаются все желающие принять участие в мероприятии, которое начнется с 12.00 в парке поселка. Гости смогут увидеть мастер-классы от молодежных лидеров воркаута по обучению подростков и молодых людей базовым техникам и упражнениям, принять непосредственное участие в соревнованиях. Участников ожидают интересные развлечения и подарки!

Площадка для занятий воркаутом построена в городском поселке в рамках местной инициативы «Территория активной жизни» проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Идею инициативы, в рамках которой создана спортивная площадка,  и направленную на то, чтобы вдохновить современных людей на здоровый образ жизни через участие в интересных и захватывающих мероприятиях, показать, что здоровый образ жизни – это модно, разработало Витебское областное молодежное общественное объединение «Центр содействия территориальному развитию и правовому информированию «Перспектива».

В итоге совместными усилиями общественного объединения, местных органов власти Докшицкого района, учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» в г.п.Бегомль создан не только социальный объект длительного использования, но и среда ориентированная на пользование молодежью и способствующая продвижению здорового образа жизни в выбранном регионе, профилактике неинфекционных заболеваний, снижению уровня употребления алкоголя и табака.

Приятно наблюдать, что в небольшом городском поселке уже нашлось немало молодых людей увлеченных воркаутом, которых сегодня можно встретить на площадке в любое время суток. На базе ГУО «Бегомльская средняя школа Докшицкого района» начал работать кружок любителей воркаута. В социальной сеть  VKontakte сформировалась группа любителей указанного спортивного направления из числа местных жителей, которые обмениваются информацией о методиках тренировках и здоровом образе жизни.

Факультетом математики и информационных технологий Витебского государственного университета имени П.М.Машерова разработано и внедрено в пользование приложение для смартфонов на базе Андроид с вариантами возможного тренировочного процесса на любых площадках воркаут. Приложение доступно для бесплатного скачивания  в Play Маркет (название приложения Workout; запрос для поиска — com.werton.workout). Оно совмещено с комплексами воркаут через QR – код быстрого отклика и содержит иную полезную информацию о здоровом и активном образе жизни.

По словам председателя Совета ВОМОО «Перспектива» Дениса Берёзко, общественное объединение, проводя совместно с партнерами по инициативе торжественное открытие площадки воркаута,  рассчитывает, что это мероприятие станет импульсом для приобщения к активному и здоровому образу жизни местных жителей.

 

 

 

 
 
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  27 июня состоится официальное открытие воркаут площадки в г.п.Бегомль Докшицкого района. Приглашаются все желающие принять участие в мероприятии, которое
 
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